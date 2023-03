WRC Mexique : Esapekka Lappi surpris d'occuper la tête, la grosse galère pour Ott Tanak

Esapekka Lappi (Hyundai) a dominé la première journée du Rallye du Mexique 2023, troisième épreuve du championnat du monde WRC, vendredi, en remportant cinq des huit spéciales. Le Finlandais a été en concurrence étroite pour les temps scratchs avec Sébastien Ogier (Toyota), qu'il devance de 5,3 secondes. Le Français en chasse d'un septième succès au Mexique, ce serait un record.

"Le feeling est toujours positif quand vous menez un rallye. On n'a pas connu de drame aujourd'hui, pas d'erreur. Je savais qu'on pouvait être rapide, mais je suis un peu surpris qu'on puisse se battre pour le top du classement. Je prends, ça me va ! C'est sympa d'être devant Ogier, le roi de ce rallye. Ce n'est pas si facile cela dit. Le plan pour samedi est simple : on change les pneus et on repart. Ce sera une nouvelle très longue journée. Je compte rouler de la même manière", a souri Lappi à notre micro.