WRC Mexique - Esapekka Lappi raconte son crash : "Je roulais trop doucement..."

Il menait l'épreuve avec la manière, mais il est parti à la faute : Esapekka Lappi (Hyundai) a été contraint à l'abandon dans la première spéciale de la deuxième journée au Mexique, troisième manche de la saison 2023 en WRC.

"Je suis très déçu. Tu n'es jamais en forme après un crash, surtout quand tu étais en lutte pour la victoire ou un bon résultat. On le sait tous, ça fait malheureusement partie du jeu. Je dois pouvoir l'encaisser et repartir ensuite de l'avant", introduit le Finlandais à notre micro.

Avant de raconter sa mésaventure : "Ca peut paraitre étrange, mais je pense que je roulais trop doucement. J'étais trop safe, je ne trouvais plus le rythme de la veille. J'ai été un peu sorti de la trajectoire dans le virage précédent. J'ai touché le mur et je suis parti en tête-à-queue. Je ne peux pas dire que c'est le pire jour de ma carrière, mais c'est un très mauvais évidemment. De héros à zéro : ce n'est jamais top."

"L'équipage va bien, c'est le plus important. On doit essayer de retenir le positif : on était bien dans le rythme. Ca serait sans doute pire si on avait eu ce crash en occupant la 5e ou la 6e place. Vu l'état de la voiture, je ne pense pas qu'on repartira pour la dernière journée de course", conclut-il.