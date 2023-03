WRC Mexique - Cyril Abiteboul : "Thierry Neuville me fait un peu penser à Fernando Alonso... il a beaucoup d'expérience et d'intelligence"

Sébastien Ogier (Toyota) a remporté le Rallye du Mexique ce dimanche, la 3e manche du championnat du monde des rallyes. Il a devancé Thierry Neuville (Hyundai), qui a émergé pour 0,4 seconde face à Elfyn Evans (Toyota).

"On a vécu ce final avec énormément d'intensité. Ca tombe dans le bon sens, c'est super. Thierry a fait un boulot remarquable, en particulier depuis samedi midi. C'est une preuve de sa capacité de concentration, de résilience, d'appliquer la pression pour pousser aux erreurs. On ne s'est pas démotivé après la perte d'Esapekka. C'est un joli cadeau que Thierry se fait et qu'il fait à l'ensemble de l'équipe. Il sait que, quand on perd une voiture qui était en tête, c'est un coup au moral. Le finish de Thierry est d'autant plus satisfaisant. C'est une très belle opération, je ne vais pas jusqu'à dire que ça a un goût de victoire. On a vu que Tanak était en difficulté. Pour une raison que je ne connais pas trop bien, Rovanpera n'était pas là non plus. Il était important d'en profiter pour le championnat", a raconté Cyril Abiteboul.