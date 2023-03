WRC Mexique - Cyril Abiteboul : "Neuville doit absolument rester dans le match, dans le train serré des trois premiers"

Troisième épreuve du championnat du monde WRC, le Rallye de Mexique est de retour au calendrier pour la première fois depuis 2020.

"On appréhende cette manche avec envie car on a eu des résultats encourageants en Suède. Nos trois pilotes étaient dans le coup. C'est bien d'avoir un troisième rallye sur une troisième surface. La terre, c'est ce qu'on aura le plus durant la saison. C'est important pour voir où on est et prévoir la stratégie de développement. Techniquement, on a mis les curseurs sur la fiabilité et la robustesse de la voiture. Le rallye va être dur pour les pilotes et les mécaniques. Ce qu'on peut maitriser, comme la cartographie ou les réglages de hauteur de caisse, ce sont des éléments qu'on a pris en compte durant la préparation. On a essayé de se rapprocher au maximum des conditions de fonctionnement ici. On a, par exemple, testé des cartographies de déploiement d'énergie en réduisant volontairement la puissance moteur pour simuler la puissance qu'on aura au Mexique du fait de l'altitude et donc du turbo qui s'essouffle. On a fait du mieux qu'on peut, mais ce n'est pas exactement ce qu'on va trouver durant cette épreuve. Sachant que tout ça va être mis dans les mains de la réussite car il y a de grosses pierres le long du parcours", narre Cyril Abiteboul à notre micro.