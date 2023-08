WRC : les raisons de croire encore au titre pour Thierry Neuville

Avec 36 points de retard sur Kalle Rovenpera à quatre rallyes de la fin du championnat, Thierry Neuville peut encore y croire. Pour cela, le Belge devra se montrer intraitable et espérer que le Finlandais, mais aussi Elfyn Evans fassent moins bien que lui. Et ça tombe bien, sur les derniers rallyes de la saison, le Belge a l’avantage. À condition de bien faire.

Avec les rallyes de Grèce, du Chili, d’Europe et du Japon, il reste 120 points à marquer au maximum dans le championnat du monde de WRC. Et avec respectivement 25 et 38 points d’avance sur Elfyn Evans et Thierry Neuville, Kalle Rovenpera a de la marge quant à aller chercher un deuxième titre de champion du monde.

Sur les quatre rallyes qu’il reste à disputer, Thierry Neuville peut quand même venir embêter le Finlandais. Il s’est imposé sur deux d’entre eux l’année passée, là où ses deux concurrents n’ont pas vraiment marqué les esprits.

Grèce Chili Europe Japon Total des points Thierry Neuville 25 + 0 2019 abandon Nouveau rallye 25+1 51 Elfyn Evans 0 + 0 2019 terminé 4e Nouveau rallye 10 + 0 10 Kalle Rovenpera 0 + 4 2019 terminé 8e Nouveau rallye 0 + 0 4

Reste le rallye d’Europe et celui du Chili, couru notamment en 2019. Neuville avait abandonné, Rovenpera avait terminé 8e et Evans 4e. C’est sans doute là qu’il faudra faire le plus attention pour le Belge. Ce rallye disputé sur terre causera certainement des dégâts.

Quant au Rallye d’Europe, la douzième course de la saison visitera trois pays : l’Allemagne, la République tchèque et l’Autriche. 18 spéciales et 320 km chronométrés vont se répartir entre ces contrées. Il s’agira donc de bien préparer cette course sur asphalte, qui prend la place du rallye de Catalogne. Ça tombe bien, l’asphalte, c’est l’un des points forts du Belge.

Neuville peut-il le faire ? Oui, il y a des chances, mais il faudra que tout soit presque parfait. Et que ses adversaires perdent des plumes.

"On voit très vite qu’en éliminant quelques erreurs, on pourrait être vraiment dans le match. Ça dit quoi ? Qu’on doit être au rendez-vous. Aujourd’hui, à la régulière absolue, ces titres ne sont pas atteignables, que ce soit le titre pilote ou le titre constructeur. En revanche, il se passe toujours des choses en rallye, il faut qu’on soit présents. Dans le passé, on ne l’a pas toujours été, il faut que dans les quatre rallyes qui restent, on soit présents. Qu’on puisse saisir la moindre opportunité, qu’on soit opportunistes, concentrés et qu’on fasse le meilleur job. Il est possible qu’il y ait d’autres opportunités, qui nous remettent en selle. On fera tout pour", explique d’ailleurs Cyril Abiteboul au micro d’Olivier Gaspard. Reste maintenant à le faire.