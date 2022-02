Thierry Neuville (Hyundai) trône en tête du classement à l'issue de la première journée du Rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde (WRC). Le Belge devance le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota) de 4.3 secondes et le Britannique Elfyn Evans (Toyota) de 7.4 secondes. Sixième, notre compatriote est remonté jusqu'à la première place.

"Personne n'aurait pu imaginer ce scénario. Ca n'a tout de même pas été une journée facile. On se sentait bien dans l'auto ce matin, on a fait quelques belles spéciales. Durant l'après-midi, l'équilibre de la voiture était parfait malgré les conditions de route qui n'étaient pas favorables pour nous. La gestion des pneus a fait la différence, on a été clairement meilleur que les autres car on a repris pas mal de temps sur la fin de la boucle. La tactique, c'était de sauver les pneus dans la longue spéciale. Je pense que j'ai été très propre, très fin dans mon pilotage. Ensuite, j'ai commencé à attaquer un peu plus sachant qu'on s'approchait de la fin de journée. J'essayais de garder deux bons pneus pour cette dernière spéciale car il y avait beaucoup de verglas. A part Rovanpera, personne n'avait de bons pneus pour rivaliser dans la dernière je crois", a résumé Neuville à notre micro.