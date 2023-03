WRC : le roi Ogier coiffe une 7e couronne au Mexique, l'épatant Neuville arrache la 2e place

Sébastien Ogier (Toyota) a remporté ce dimanche le Rallye du Mexique, théâtre de la troisième manche du championnat du monde des rallyes (WRC). C’est son septième succès mexicain, un record. Il bondit, du même coup, en tête du championnat du monde avec cette deuxième victoire... en deux rallyes.

La lutte pour la deuxième position a été somptueuse, Thierry Neuville (Hyundai), collectionnant les meilleurs temps, remontant petit à petit sur Elfyn Evans (Toyota), qui résistait joliment. C’est finalement le pilote belge qui est monté sur la deuxième marche du podium... pour 0,4 seconde. La quatrième place est revenue à Kalle Rovanpera (Toyota). Le Finlandais a devancé Dani Sordo (Hyundai).

Dans la Power Stage, Ogier a décroché cinq points supplémentaires, devant Ott Tanak (Ford), Neuville, Rovanpera et Sordo.

Au championnat, Ogier s'installe au premier rang avec 56 unités. Suivent Neuville (53), Rovanpera (52), Tanak (47) et Evans (44). Prochain rendez-vous pour le WRC, sur l’asphalte croate, du 20 au 23 avril. Et un certain Ogier sera au départ.