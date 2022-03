WRC : Le Rallye d'Ypres restera les trois jours dans le Westhoek avec le mont Kemmel en clôture

Le Rallye d'Ypres, programmé du 19 au 21 août et comptant pour le championnat du monde WRC, restera durant trois jours dans le Westhoek et s'achèvera avec un passage par le mont Kemmel.

L'an passé, pour sa première édition en tant qu'épreuve du championnat du monde, la dernière journée du Rallye d'Ypres avait été organisée à Spa avec un passage par le circuit de Francorchamps. En raison des longs déplacements notamment - les concurrents avaient dû effectuer une liaison de près de 300 kilomètres tôt le dimanche matin, l'organisateur, Club Superstage a décidé de rester dans la région d'Ypres avec le Kemmel comme décors de la Power Stage.

Le Rallye d'Ypres sera disputé pendant trois jours dans le Westhoek, ce qui donnera une course d'un total de 695 kilomètres, dont 282 chronométrés. La course s'ouvrira le jeudi 18 août par le départ officiel sur la Grand Place d'Ypres, d'où les équipes partiront vers Nieuwkerke pour le shakedown, prévu à 16 heures.

Le lendemain, deux boucles de quatre spéciales figurent au programme. La première se tiendra à Vleteren. Direction ensuite Westouter, Mesen-Middelhoek et Langemark.

Samedi, à nouveau deux boucles de quatre spéciales attendront les pilotes, avec des départs à Reninge, Dikkebus, Wijtschate et Hollebeke, la plus longue spéciale du rallye avec ses 22,41 km. Les deux premières journées commenceront à 9h00 et se termineront aux alentours de 18h30 avec le retour des voitures dans le centre d'Ypres.

Le Rallye d'Ypres s'achèvera dimanche avec deux classiques, à Watou et le mont Kemmel, théâtre donc de la Power Stage de 13,38 km.

Le podium se tiendra sur la Grand Place d'Ypres.