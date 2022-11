WRC : Lappi rejoint Neuville chez Hyundai, Sordo et Breen se partageront la 3e voiture

Les dernières heures ont été agitées en WRC avec quelques mouvements côté mercato. Le championnat du monde des rallyes va connaître un petit lifting au niveau des équipages la saison prochaine.

Thierry Neuville aura un nouvel équipier au sein de l’équipe Hyundai. Troisième pilote chez Toyota la saison dernière, Esapekka Lappi rejoint la marque sud-coréenne pour occuper la place de deuxième pilote. La troisième voiture sera, elle, partagée entre Dani Sordo et Craig Breen qui revient au sein du giron Hyundai après une saison compliquée chez M-Sport.

Avec ce line-up expérimenté, Hyundai espère pouvoir continuer à jouer les premières places comme l’explique le team director Julien Moncet : "Avec Thierry, on connaît son potentiel et son appétit pour se battre pour le titre. Avec l’arrivée d’Esapekka, on a un line-up pour se battre pour les meilleures positions sur tous les week-ends et toutes les surfaces".

Thierry Neuville est, lui aussi, plein d’espoir pour la saison 2023 et espère à nouveau se battre pour le titre : "Nous pouvons envisager la saison 2023 dans un esprit positif et avec une motivation accrue, sachant que nous disposons d’un équipage solide et expérimenté. Esapekka sera un excellent ajout à notre équipe, et je suis sûr qu’il apportera une perspective importante à notre opération. C’est également agréable de retrouver Craig, qui partage une troisième voiture avec Dani. C’est une bonne combinaison de visages familiers et de sang neuf qui, j’en suis sûr, nous donnera un nouvel élan alors que nous nous lançons dans une nouvelle campagne. L’éthique d’équipe est une valeur très importante chez Hyundai Motorsport, tous les membres de l’entreprise contribuant à nos objectifs ; avec notre équipe confirmée, nous sommes maintenant en bonne position pour aborder une nouvelle année de championnat".

Esapekka Lappi est lui aux anges de pouvoir participer à toutes les courses en étant deuxième pilote : "La vie est pleine de surprises ! Avoir la chance de rejoindre Hyundai Motorsport et de pouvoir participer au calendrier complet de WRC était quelque chose que nous n’attendions pas. C’est vraiment un rêve et une opportunité unique ; nous sommes très heureux de rejoindre la famille Hyundai Motorsport".

Si chez Hyundai, c’est un changement majeur, chez Toyota, on prend presque les mêmes et on recommence dans la quête d’un troisième triplé consécutif. Kalle Rovanperä, champion du monde en titre, et Elfyn Evans restent les pilotes principaux. C’est au niveau de la troisième voiture que les choses changent. Sébastien Ogier partagera sa Toyota avec Takamoto Katsuta qui évoluait déjà au sein du giron Toyota la saison dernière dans l’équipe Next Generation.

Du côté de Ford, le line-up 2023 n’a pas encore été annoncé. Tanak, Solberg, Loeb, Fourmaux et Loubet sont quelques-uns des pilotes disponibles sur le marché.