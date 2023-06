WRC : l’image, le flop, la confirmation… 6 faits marquants du Rallye de Sardaigne

En débarquant en Sardaigne, Thierry Neuville espérait empocher la victoire, mais ignorait si son bolide allait lui permettre de rivaliser avec les autres gros bras. A force d'application, de concentration et de travail, il est parvenu à remonter de la 6e à la 3e place. Il a ensuite mis la pression sur le leader Sébastien Ogier avant de s'installer en tête.

"Je suis très content de retourner sur la première marche du podium. C'est d'ailleurs notre quatrième podium en six rallyes en 2023. C'est bien pour le moral, mais l'équipe travaille sans cesse. On sait qu'on doit encore progresser dans certains domaines. On a été très performant ce week-end, affichant une belle fiabilité. On a appris des choses sur les réglages. J'étais plus à l'aise dans la voiture. On a prouvé ce week-end qu'on a fait quelques pas en avant", indiquait-il. Grâce à un excellent week-end, il revient à 25 unités de la tête du championnat. Tous les espoirs sont donc permis alors qu'on arrive à la moitié de la saison 2023.