WRC : l’image, la surprise, le flop… 6 faits marquants du Rallye du Mexique

Ogier a construit son succès petit à petit. D’abord concurrencé par Lappi vendredi, il a profité de la sortie du Finlandais samedi matin pour gérer à la perfection sa première position.

A 39 ans, il compte dorénavant une victoire de plus que Sébastien Loeb (6) sur les pistes glissantes et exigeantes du Mexique et poursuit sa quête de records comme il l'avait fait lors du mythique Monte-Carlo, première épreuve du calendrier, qu'il avait remportée pour la neuvième fois en janvier. Ajoutera-t-il des manches à son programme afin de tenter d'aller chercher le titre ? Il a, à ce stade, précisé qu'il serait en Croatie et pas au Portugal.