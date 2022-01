WRC : L'image, la surprise, la déception... 5 faits marquants du Monte-Carlo

Thierry Neuville a rarement connu un week-end aussi compliqué que celui qu'il vient de vivre sur le Monte-Carlo. Et c'est un peu abattu qu'il l'a débriefé dimanche après-midi au micro de la RTBF.

"J'ai vécu un week-end éprouvant, difficile, on a eu énormément de pression et beaucoup de stress. J'ai rarement les larmes aux yeux, mais ça m'est venu en passant la ligne d'arrivée de la dernière spéciale, parce que la pression est retombée. On a tout donné, on a couru pour notre vie dans cette dernière spéciale, en prenant tous les risques ! Et voir qu'on n'arriverait pas à décrocher les cinq points a été une grande déception à l'arrivée, j'aurais tant voulu ramener ces cinq points pour l'équipe, avec une seule Hyundai à l'arrivée ce week-end. Mais c'était probablement un peu trop optimiste, on n'est pas prêt pour aller se battre avec les autres. Le meilleur est à venir, j'espère que cela ne tardera pas trop."