WRC : l’image, la déception, la surprise… 7 faits marquants du Rallye du Chili

Engagé dans une Hyundai qui ne semble pas être le plus bolide le plus performant du plateau, contraint de faire face à des problèmes électriques et d’hybride, Thierry Neuville a une nouvelle fois été le meilleur pilote du team sud-coréen. Le Belge ne sera pas champion du monde cette année, c’est mathématiquement acquis.

Pour tenter de décrocher la couronne en 2024, il se chuchote de plus en plus qu’il devrait être accompagné par Ott Tanak, qui jouera naturellement sa carte personnelle également. Impeccable ce week-end, redoutable dès l’instant où il possède un bolide compétitif, l’Estonien devra à nouveau être tenu à l’œil. "Je l’ai toujours dit : c’était l’équipier le plus coriace, le plus difficile à battre", indiquait Thierry Neuville à notre micro au terme du rallye. Si l’information se confirme, ça promet encore de belles bagarres.