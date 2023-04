Vendredi, 8H56. La deuxième spéciale du rallye s’élance tandis que Sébastien Ogier et Thierry Neuville, premier et deuxième sur la route, tirent un avantage intéressant de leur position. Le Français va toutefois être victime d’une crevaison après quelques kilomètres. Il changera sa roue, mais repartira trop vite, son copilote Vincent Landais étant mal rattaché. Le week-end de l’octuple champion du monde est plombé. Quelques minutes plus tard, Kalle Rovanpera crève exactement dans le même virage. Les deux anciens vainqueurs de l’épreuve piégés.

On se dit qu’on a eu notre lot de péripéties pour cette spéciale et on entrevoit la première place provisoire pour Thierry Neuville au vu des partiels… quand le Belge tire tout droit et heurte un ballot de paille. L’avant de la Hyundai est amoché, mais notre compatriote peut poursuivre sa route.