Disqualifié au Kenya lors de la manche précédente, Thierry Neuville (Hyundai) débarquait en Estonie au cinquième rang du championnat du monde. Notre compatriote devait réagir sur un terrain qu’il n’affectionne pas particulièrement. Il a été exemplaire, prouvant une énième fois sa hargne et son refus perpétuel de baisser les bras.

"On avait besoin et envie de ce résultat. Ca fait du bien. Après un coup dur (ndlr : le scénario du Kenya), on retombe toujours sur nos pattes. Ca fait notre force. On a toujours su revenir plus fort ", indiquait-il à notre micro. Kalle Rovanpera (Toyota) possède certes une belle avance au championnat, Neuville a toutefois le mérite de s’être relancé là où d’autres se seraient simplement découragés.