WRC : l’image, la déception, la déclaration… 5 faits marquants du Rallye du Portugal

Adepte de la punchline, Cyril Abiteboul a encore lâché quelques pépites au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Portugal, durant tout le week-end. Morceaux choisis.

Mercredi, avant le départ du rallye : "On a envie de faire mieux qu'un podium, ce qui a été le cas sur chaque rallye cette saison. On sait que la voiture peut être performante, ça donne la banane à tout le monde. En Croatie, Thierry avait une détermination et une envie surhumaines. On voit qu'on n'est pas sur Netflix, parce que là, on aurait gagné à la fin."

Samedi soir : "Je ne peux pas me satisfaire d'être à une minute du leader. Nous étions venus ici avec l'objectif de gagner. Ici, on n'est pas dans la même ligue, et j'ai comme l'impression de commencer à être un disque cassé, qui se répète à chaque rallye, où on voit qu'il y a à chaque fois une Toyota qui est inaccessible. Je ne peux pas me contenter de ça, quand on a les moyens dont on dispose et nos ambitions, il faut absolument qu'on puisse battre tout le monde, et sur tous les rallyes. Que ce soit Ogier au Monte-Carlo ou Rovanpera au Portugal."

Dimanche, à l'arrivée du rallye : "Encore une fois, on a le sentiment que le karma s'acharne contre nous, mais on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, le karma ne fabrique pas de turbo. Il faut qu'on s'améliore, et partout. J'ai envie de bouleverser la hiérarchie, et pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire. Maintenant, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions."