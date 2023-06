Depuis de nombreuses semaines voire de nombreux mois, une interrogation plane au-dessus du calendrier de l’octuple champion du monde. Ajoutera-t-il des courses afin de tenter de coiffer une neuvième couronne mondiale en 2023 ? Le Français a plus que vraisemblablement levé un coin du voile ce dimanche.

"On était les plus rapides sur les cinq rallyes auxquels on a pris part cette année. Il faut savourer. Trois succès : c'est un bon bilan. Mais vous me connaissez, j'ai quand même un peu de regrets. Il est temps de faire une pause, de profiter de l'été et de la famille. Une présence en Finlande au mois d'août ? Non, ce n'est pas prévu", a-t-il indiqué à notre micro. Avec 42 unités de retard sur Rovanpera et sans participer aux deux prochaines épreuves, l’Estonie et la Finlande, il deviendra certainement impossible d’envisager un sacre en fin d’année pour Ogier.