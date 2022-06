WRC Kenya : Thierry Neuville veut "finir le rallye et prendre une belle revanche sur le scénario de l'an passé"

Gêné par de nombreux problèmes techniques et mécaniques depuis le début de la saison, Thierry Neuville aborde l'une des épreuves les plus éprouvantes du calendrier, le Safari Rally, avec l'envie de bien faire et de rectifier le tir.

Leader autoritaire au Kenya à l'aube de la dernière journée de la manche africaine du WRC en 2021, le pilote belge avait - comme souvent - joué de malchance en cassant l'amortisseur arrière droit de sa Hyundai i20 Coupé WRC. Contraint à l'abandon, il avait laissé filer une victoire de prestige qui lui tendait les bras...

"L'objectif, c'est clairement de finir ce rallye, lance Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. On a une belle revanche à prendre par rapport au scénario de l'année passée, on avait trouvé le bon rythme, la bonne approche, et on essaiera d'en faire de même ce week-end avec un brin de chance en plus, pour aller décrocher un bon résultat. On en a vraiment besoin pour les deux championnats. On suivra notre feeling, c'est important sur un rallye comme celui-ci. Sentir quand on peut attaquer, et quand on doit y aller plus doucement. Mais on ne sera jamais non plus à l'abri d'un souci ou d'une erreur, parce que le parcours cette année est particulièrement difficile. Ce sera un rallye d'endurance, de loin le plus long de la saison, et cela demande une approche différente. On sera très peu souvent à la recherche de la limite, en grosse attaque, il faudra en garder un peu sous le pied pour protéger le matériel. Il y aura aussi beaucoup de surprises pour nous sur les nouvelles spéciales, on ne peut pas rouler à la même vitesse lors des reconnaissances que pendant le rallye. Ce sera donc un peu une découverte lors du premier passage."

"Ici, la gestion sera importante, ajoute le pilote belge. Il faudra les bons réglages, la bonne hauteur de caisse... et puis, surtout, il ne faudra pas crever ! Les risques de crevaison sont multipliés par dix ou par vingt ici. On a enchaîné les soucis depuis le début de la saison, c'est dur, mais il y a bien un moment où il y aura un retournement de situation. Espérons que ce soit ce week-end, sur le rallye le plus cassant de la saison ! C'est très dur de donner un pronostic ici, mais j'espère de tout cœur gagner, et de retrouver deux Hyundai derrière moi sur le podium."