WRC Kenya, le débrief : Ogier en démonstration, Rovanpera en embuscade, Neuville en galère

Vainqueur de quatre spéciales sur six vendredi, le Français Sébastien Ogier a pris la tête du Safari Rally, la 7e des 13e manches du championnat du monde WRC, disputé au Kenya. L'octuple champion du monde devance deux autres Toyota : celles du Finlandais Kalle Rovanpera, 2e à 22.8 secondes, et du Gallois Elfyn Evans, 3e à 43.5 secondes.

Notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai) a dû abandonner lors de la sixième spéciale, la faute à une suspension cassée. Il occupait alors la 4e place du général.

Dans son débriefing du vendredi, notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Kenya, tire les enseignements de la première journée.

Six spéciales samedi et six autres dimanche restent à parcourir.