WRC Kenya, le débrief final : Sébastien Ogier et Toyota sourient, Thierry Neuville frustré

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a remporté ce dimanche le Rallye du Kenya avec seulement 6,7 secondes d'avance sur le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota), qui prend le large en tête du championnat du monde (WRC).

Ogier, 39 ans, remporte son deuxième rallye du Kenya après 2021. C'est sa 58e victoire en WRC et la troisième cette saison après Monte-Carlo et le Mexique. Mais l'octuple champion du monde n'a qu'un programme partiel en 2023 : il a participé à cinq manches sur sept et manquera encore d'autres rendez-vous.

Devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire en 2022, Rovanpera, 22 ans, prend lui une confortable avance avant la deuxième partie de saison. Huitième, Thierry Neuville (Hyundai) a été disqualifié très tard dans la soirée.

Le Britannique Elfyn Evans et le Japonais Takamoto Katsuta permettent à Toyota de réaliser un quadruplé, comme en 2022 lors de la victoire de Rovanpera.

Dans son débriefing final (réalisé avant la disqualification du pilote belge), notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Kenya, tire le bilan de l'épreuve.