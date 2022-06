WRC Kenya : L'image, la surprise, la déception... 5 faits marquants du Safari Rally

Mais peut-on encore parler de confirmation en ce qui le concerne ? Après une petite frayeur dès le... premier virage de ce Safari Rally, Kalle Rovanpera a été impressionnant de maîtrise et n'a jamais été inquiété après avoir vu ses adversaires tomber un à un.

Six rallyes cette saison, et quatre victoires, déjà, pour l'autoritaire leader du Championnat du Monde. Et les deux prochaines épreuves, en Estonie et en Finlande, devraient à nouveau lui permettre d'engranger de nombreux points.

À ce rythme-là, le jeune Finlandais (21 ans !) pourrait être sacré Champion du Monde bien avant la fin de la saison. Il compte déjà 65 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Thierry Neuville. Et quand on sait qu'on peut, au maximum, inscrire 30 points sur un rallye...