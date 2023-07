WRC : Jari-Matti Latvala de retour pour disputer "son" rallye de Finlande, au volant d’une Toyota

Le patron remonte dans la voiture. Jari-Matti Latvala, directeur de l’équipe Toyota Gazoo Racing, va à nouveau prendre le volant à l’occasion de "son" rallye de Finlande (3 au 6 août).



Le triple vice-champion du monde n’a plus pris le départ d’une manche de championnat du monde depuis février 2020 et son abandon en Suède. Le Covid a provoqué la fin de la saison et Latvala a ensuite pris la tête de l’équipe.



Latvala est le pilote le plus expérimenté de l’histoire du WRC avec 209 départs à son actif. Vainqueur de 18 manches mondiales, le Finlandais va combler un petit manque.



"Je rêvais de faire l’expérience d’une Rally1, car j’ai connu toutes les World Rally Cars et toutes les évolutions de ces voitures au cours des vingt dernières années, à l’exception des Rally1. Je voulais le faire avant d’avoir quarante ans", explique le pilote de Töysä, 38 ans, sur le site du WRC.



Le projet a germé dans son esprit en fin de saison dernière. Il s’est maintenant matérialisé. Il sera au volant d’une des quatre Yaris R1 Hybrid. Et Akio Toyoda, le président de Gazoo Racing, endossera temporairement le rôle de directeur de l’équipe.



Le triple vainqueur de l’épreuve sera sans doute un peu rouillé. "Mon objectif est d’avoir le sourire après chaque spéciale. Et si nous sommes quelque part entre le top cinq et le top dix, je serai vraiment heureux", conclut-il.