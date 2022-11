WRC Japon : Sébastien Ogier premier leader, Thierry Neuville quatrième à 0.3 seconde

Le Français Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) s'est emparé de la tête du Rallye du Japon, treizième et dernière épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de la première spéciale disputée ce jeudi.

Cette courte spéciale inaugurale (Kuragaike Park - 2.75 km) disputée de nuit a vu l'octuple Champion du Monde franchir la ligne d'arrivée en 2:07.0. Sébastien Ogier a signé le scratch avec... 0.1 seconde d'avance sur Craig Breen (Ford Puma Hybrid Rally1).

Les pilotes Hyundai Ott Tanak et Thierry Neuville pointent aux troisième et quatrième places, à respectivement 0.2 et 0.3 secondes. Le Champion du Monde Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) complète le Top 5 à 0.6 seconde.

Vendredi, deux boucles de trois spéciales figureront au menu des participants. Les trois spéciales de la boucle matinale seront à vivre en direct vidéo sur Auvio ce jeudi soir, dès 23H !