WRC : Hyundai et Thierry Neuville tiennent enfin leur nouveau patron

Pas de passé en rallye mais une énorme expérience en terme de management

" Un patron ", un vrai, un gars qui tape du point sur la table, voilà ce qu’ont réclamé Thierry Neuville et Ott Tanak toute la saison dernière. Lassé de l’immobilisme de l’équipe, le pilote estonien a même décidé de mettre fin anticipativement à son contrat pour rejoindre Msport.

Avec l’arrivée d’Abiteboul, c’est un manager qui débarque. A charge pour le Français de réorganiser le travail à Alzenau, de placer les bonnes personnes aux bons endroits et d’engager un team manager qui connait la discipline comme sa poche (Pablo Marcos, le team manager actuel est sur le départ).

" Je savoure l’opportunité de rejoindre Hyundai Motorsport comme Team principal. En sport moteur comme dans le reste de leurs activités, la marque prend de plus en plus d’importance. Je suis excité à l’idée de m’occuper du WRC et du programme client où l’équipe a déjà montré qu’elle était performante. Je me réjouis de plonger dans la communauté du rallye et d’en savoir plus sur ce sport spectaculaire "

Pas de doute, le nouveau chef a du charisme et sait faire des choix. Il devra faire vite, en espérant que cela permette à Hyundai de relever la tête. Objectif, retrouver le titre constructeur et permettre à Thierry Neuville, le fer de lance de l’équipe, de décrocher enfin son premier titre mondial.

Premier rendez-vous la semaine prochaine sur les routes du Monte Carlo, première manche du championnat du monde 2023.