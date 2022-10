WRC : Hyundai et Oliver Solberg pourquoi c’est fini ?

C’est en 2021 qu’Oliver a intégré l’équipe Hyundai.

Présenté comme une star en devenir, un des jeunes qui monte, Andrea Adamo, le patron de l’époque en fait une priorité et décide de miser sur le fils du Champion du Monde 2003. Pilote R5 d’abord, Solberg prendra le volant de la wrc en fin de saison dernière et partagera le baquet de la 3ème Hyundai avec Dani Sordo cette année. Un beau cadeau ? Pas si sûr…

Le gamin manque d’expérience au plus haut niveau mais pas le temps d’apprendre, il faut prester, montrer sa pointe de vitesse et surtout assurer des points pour l’équipe au Championnat du Monde Constructeurs.

La saison est difficile, Oliver multiplie les sorties (Monte-Carlo, Croatie, Portugal, Finlande) et n’est jamais vraiment en mesure de se battre pour le podium. Son meilleur résultat, c’est une 4ème place à Ypres. Et puis l’équipe connaît une saison compliquée, la voiture n’est pas toujours simple à exploiter, même Neuville et Tanak galèrent.

En 8 rallyes disputés cette saison, Solberg n’a marqué que 33 points.

En comparaison, Dani Sordo, il est vrai beaucoup plus expérimenté (près de 20 ans en Championnat du Monde), a signé 3 podiums (Portugal Sardaigne et Grèce) en seulement 3 rallyes disputés et a marqué 49 points.

Les chiffres sont accablants pour Oliver… Aujourd’hui, le couperet est tombé, Hyundai ne compte plus sur le fils Solberg.