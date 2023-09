WRC Grèce – Rovanperä "a perdu beaucoup de temps en ouvrant la route", Evans "trop prudent"

Thierry Neuville a bouclé la journée du vendredi en tête sur le rallye de Grèce. Le Belge a devancé Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä. Le Finlandais, qui ouvrait la route, n’a pas été à son avantage et reconnaît que la situation n’était pas idéale au micro d’Olivier Gaspard : "C’était beaucoup plus sec que ce à quoi nous nous attendions. Ça sèche très vite donc ce n’est pas facile. On a perdu beaucoup de temps en ouvrant la route".

Rovanperä était surtout déçu du temps perdu sur ses deux adversaires : "La place n’est pas mauvaise, mais j’ai perdu trop de temps sur Thierry et Sébastien. Evidemment, après coup c’est facile de dire qu’on aurait pu mieux faire, mais j’ai senti à certains endroits qu’on avait perdu du temps".

La route est encore longue jusqu’à la fin de ce rallye de l’Acropole, mais le Finlandais ne pense pas pouvoir se battre pour la victoire, même s’il ne s’avoue pas vaincu : "Je pense que ce sera difficile mais on doit essayer. Demain est un très long jour. On va pousser le matin et voir où on sera. Elfyn est aussi proche donc il n’y a pas de place pour du laisser-aller".

Son équipier chez Toyota, Elfyn Evans, a connu les mêmes difficultés et le Gallois a reconnu au micro d’Olivier Gaspard qu’il aurait sans doute pu être plus agressif : "Ça n’a pas été le meilleur jour. J’ai probablement été un peu trop prudent. J’ai sans doute été un peu trop inquiet de ce que nous allions affronter. J’ai peut-être été un peu trop prudent sur les endroits où nous avions fait des remarques. Ça a été mieux sur la dernière spéciale. Nous avons la vitesse donc j’espère que ça ira mieux demain".

Comme le Finlandais, Evans n’a cependant pas abdiqué et va continuer à se battre : "Nous devons voir ce qui est possible. Demain est un jour très long. Il y a encore beaucoup de spéciales difficiles".

Une des inconnues du week-end, c’est la gestion des pneus et les pilotes n’ont pas tous fait les mêmes choix. Il faudra donc voir qui a pris la meilleure décision : "C’est probablement un des bons côtés de ma prudence. Je pense qu’on aurait pu utiliser plus de softs, mais peut-être que ça ouvre plus d’options pour le reste du week-end".