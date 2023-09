WRC Grèce – Pour Abiteboul, la météo peut faire la différence : "Des adversaires très forts peuvent être éliminés sur une petite erreur"

Le WRC est en Grèce cette semaine avec une météo récalcitrante qui a déjà bouleversé le déroulement du week-end. Après un break, le rallye est donc de retour, mais les choses n’ont pas vraiment changé et Hyundai semble toujours un cran en dessous de Toyota.

Et pour Cyril Abiteboul, le directeur de Hyundai, il faudra encore faire avec cette différence de niveau comme il l’a reconnu au micro d’Olivier Gaspard : "Les ambitions ne changent pas, c’est de se battre pour la gagne à chaque rallye. On a l’équipement, les infrastructures, les voitures et les pilotes pour. On a aussi bien évidemment la motivation. Maintenant, l’équation ne change pas vis-à-vis de la situation avant le break. On a Toyota qui a une voiture dominante. On n’a pas encore utilisé nos jokers. La commission d’homologation des jokers interviendra dans quelques jours. Mais on sait qu’on a aussi des problèmes de fiabilité. Donc il y a quand même des faiblesses intrinsèques à cette voiture avec lesquelles on doit continuer de composer jusque quand on aura été capable de développer pleinement notre plan de développement. Mais ce désavantage peut être adouci ou absorber par d’autres éléments en rallye".

Mais la météo pourrait venir bousculer la hiérarchie et chez Hyundai, on est finalement plutôt heureux des conditions puisqu’il n’y aura pas que la performance pure qui va entrer en compte : "Les pneus, on n’en a pas parlé pendant 3 rallyes. Tout le monde a utilisé les mêmes gommes tout le temps. Je suis très content qu’à nouveau on parle de pneus".

Thierry Neuville compte 36 points de retard sur Kalle Rovanperä au championnat du monde et il faudra donc absolument prendre de gros points si le Belge veut encore prétendre au titre : "C’est typiquement le genre de rallye dont on a besoin. Où des adversaires très forts peuvent être éliminés sur une petite erreur. Je suis désolé de ce commentaire quasi antisportif, mais c’est la réalité statistique à laquelle on fait face. Ces conditions peuvent peut-être relancer le championnat".

Mais le Français l’admet, il faudra quand même une meilleure voiture la saison prochaine. Et les pilotes pourraient également changer. Le break est une période propice aux rumeurs et tout le monde discute avec tout le monde : "On part en vacances mais le téléphone part avec nous en vacances et les choses avancent".

Il n’y aura cependant pas d’annonce officielle ce week-end, mais la rumeur Sébastien Ogier enfle : "Tout le monde intéresse Hyundai, surtout un champion comme Ogier. Il faut aussi qu’il y ait une cohérence. C’est la rencontre entre le projet d’un pilote et le projet d’une équipe. Et il faut analyser ce qu’on est capable d’offrir à l’instant T, mais aussi se projeter".

Ogier chez Hyundai, ce serait un gros coup médiatique pour Cyril Abiteboul, mais le Français ne veut pas mettre en avant une éventuelle réussite personnelle. Il espère plutôt faire évoluer l’équipe dans le bon sens : "Mon passage dans une équipe, j’aimerais qu’il puisse être analysé dans la durée. J’ai fait des coups dans ma carrière, mais j’ai aussi fait des actions qui, je l’espère, sont analysables dans la durée. On travaille sur le fond. S’il y a une quatrième voiture, ce sera vraiment pour développer des jeunes et ça aura peut-être un impact dans 2, 3, 4 ans ". " On commence à faire des choses pour des coups médiatiques, mais je pense que c’est précisément quand on s’inscrit dans le temps long qu’on est réellement en train de bâtir un projet sportif et non pas un projet d’ego personnel".

Une autre rumeur anime ce week-end grec, M-Sport (Ford) pourrait quitter le WRC, mais pour Abiteboul, ils seront toujours là en 2024 : "Je suis sûr que M-Sport sera là. Je ne sais pas sous quelles couleurs ou quel logo, mais ils seront là et construisons l’avenir ensemble".