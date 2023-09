WRC Grèce – Ogier : "Si on est demain soir dans des positions équivalentes, on pourra parler de victoire"

Si Thierry Neuville est en tête du rallye de Grèce, Sébastien Ogier est en embuscade à seulement 2,8 secondes du Belge et aura donc une carte à jouer. Le Français était d’ailleurs plutôt satisfait de sa journée de vendredi au micro d’Olivier Gaspard : "C’est un départ positif. On est proche de la tête donc tout va bien. Le gros morceau nous attend demain. Aujourd’hui, ça s’est plutôt pas mal passé pour nous. C’était déjà une journée pas si simple que ça. La boucle du matin était courte et il n’y avait pas trop de possibilités de faire des écarts. Mais l’après-midi était quand même compliqué avec ces deux longues spéciales, des stratégies un peu différentes chez tout le monde. Ça peut jouer aussi sur le week-end".

Les conditions n’étaient pas faciles, mais étaient finalement moins catastrophiques que prévu : "Heureusement que la FIA a pris la bonne décision de nous donner des vidéos parce que ça aurait été très dangereux de se lancer dans des spéciales très différentes de ce qu’on avait vu. Il y avait quand même quelques pièges qui étaient importants d’avoir dans les notes".

Une grosse différence entre Neuville et Ogier se situe au niveau des pneus utilisés ce vendredi : "Il a fait le choix plus performant aujourd’hui. D’après mes calculs, il a dû en utiliser un peu plus donc je pense avoir un peu plus de softs disponibles pour la suite du week-end. Mais il va falloir être sûr qu’on puisse les utiliser au bon moment. Mais le gros morceau c’est demain de toute façon donc il faudra être prêt".

Si cela pourrait avoir un rôle à jouer, ça ne sera cependant pas décisif selon le Français : "Oui et non parce qu’à la fin, ce n’est pas une grosse différence. Quand je dis qu’on est mieux que lui, ça se joue peut-être à un pneu, mais quand on n’en a que 12, chaque pneu compte. C’est à la fin du week-end qu’on fera le bilan".

S’il est bien placé à l’issue des six premières spéciales, Ogier ne veut cependant pas trop se mouiller pour la suite du week-end : "Je pense que c’est encore un peu tôt pour parler de victoire parce que le samedi est un gros morceau et si on est demain soir dans des positions équivalentes, on pourra parler de victoire. Pour l’instant, la route est encore très longue".