WRC Grèce – Neuville satisfait de son vendredi : "On a fait ce qu’il fallait pour se retrouver en tête ce soir"

Thierry Neuville a bouclé la journée de ce vendredi en tête au rallye de Grèce. Le Belge était donc évidemment heureux au micro d’Olivier Gaspard : "On est parti en étant en tête l’année passée et on revient, on se retrouve à nouveau en tête. Donc ça fait du bien".

Le rallye de l’Acropole a pourtant été bouleversé par la météo avec notamment l’annulation du shakedown et des reconnaissances un peu difficiles. Mais le pilote Hyundai a dompté les routes grecques dans des conditions qui se sont améliorées : "C’était plus sec que prévu. Les conditions étaient moins compliquées que ce qu’on aurait pu imaginer. Même si ça reste difficile. Les choix de pneus, surtout, ont été difficiles. Mais je pense qu’on a fait ce qu’il fallait pour se retrouver en tête ce soir. Et surtout avoir une bonne position demain".

La gestion des pneus pourrait justement jouer un rôle dans la course à la victoire et Thierry Neuville a fait un choix différent de celui de Sébastien Ogier et il est encore trop tôt pour savoir si celui-ci est payant : "On verra ça à la fin du week-end mais j’ai l’impression qu’avec la position qu’on avait sur la route aujourd’hui, on a fait ce qu’il fallait faire pour se retrouver en tête ce soir et avoir une bonne position demain parce que je pense que les spéciales de demain auront beaucoup séché".

S’il est en tête, Thierry Neuville n’est cependant pas totalement satisfait de sa voiture, même si elle a déjà été moins agréable à conduire : "Ça peut être mieux, mais ce n’est pas la catastrophe. Il y a des petits trucs dont je me plains et sur lesquels on va travailler, mais c’est surtout la dernière spéciale qui nous a fait perdre du temps. On a un souci technique sur le différentiel arrière et un amortisseur cassé".

Ce samedi, il y aura certainement une grosse bagarre avec Sébastien Ogier, qui ne compte que 2,8 secondes de retard sur le Belge : "Je pense qu’on n’est pas seul même si les autres sont un peu plus éloignés. Demain, c’est une grosse journée avec des boucles de 70km donc il faut continuer à faire le travail".

Moins bien placé dans l’ordre de départ que le Français ce vendredi, Neuville devrait être mieux placé samedi, et ça pourrait faire la différence : "Normalement ça devrait être le cas. Maintenant, comme on ne sait pas trop comment les spéciales ont évolué et qu’on doit déjà choisir les pneus ce soir pour la première boucle de demain, j’espère que l’équipe a fait le travail pour nous donner les bonnes informations et faire le bon choix".