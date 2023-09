WRC Grèce - Neuville en tête, une gestion des pneus importantes : le débrief du vendredi

Comme chaque week-end, notre envoyé spécial Olivier Gaspard vous livre ses impressions dans le débriefing réalisé après chaque journée de WRC.

Au programme de ce débriefing, la très bonne prestation de Thierry Neuville qui occupe la tête du classement après six spéciales, mais aussi un petit point météo. Des conditions exécrables annoncées, il n'y aura finalement eu que quelques zones piégeuses que tous les pilotes ont réussi à dompter.

Avec 2,8 secondes d'avance sur Ogier, le rallye de l'Acropole n'est pas encore gagné pour Thierry Neuville, d'autant plus qu'il n'a pas fait le même choix de pneus que son adversaire et seul l'avenir dira qui aura eu la meilleure gestion. Kalle Rovanperä, à 25,5 secondes n'a pas encore dit son dernier mot non plus.

La suite ce samedi donc avec un direct commenté et trois des six spéciales à suivre en direct vidéo.