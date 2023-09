WRC Grèce : Neuville boucle la journée en tête après un nouveau scratch pour Tänak

Thierry Neuville a bien commencé son rallye de Grèce et pointe en tête après six spéciales. Le Belge compte 2,8 secondes d’avance sur Ogier et 25,5 secondes d’avance sur Rovanperä.

Thierry Neuville avait bien débuté la journée de ce vendredi en réalisant le premier scratch. Le Belge a ensuite toujours été dans le coup, bien qu’il n’ait plus réalisé d’autre scratch sur les spéciales suivantes. Rovanperä, Ogier et puis Tänak à deux reprises ont réalisé les scratchs suivants, mais Neuville était à chaque assez proche de leur chrono et pointe donc en tête de ce rallye de l’Acropole.

Sur des routes difficiles suite aux conditions météo, Rovanperä qui ouvrait à chaque fois la route a connu une journée difficile et pointe au troisième rang, à 25,5 secondes de Thierry Neuville. Les choses peuvent cependant encore bouger puisque le rallye de Grèce est loin d’être fini. D’autant plus que Thierry Neuville s’est plaint d’un problème de différentiel à l’arrière de sa voiture à l’issue de la dernière spéciale du jour.

