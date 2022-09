WRC Grèce : L'image, la surprise, la déclaration... 5 faits marquants du Rallye de l'Acropole

Samedi matin, c'est le passage dans la spéciale de Perivoli, la plus courte de la journée, qui a complètement chamboulé le classement.

Leader avant le départ de cette spéciale, Sébastien Loeb a été contraint à l'abandon en liaison en raison d'une courroie d'alternateur défaillante.

Thierry Neuville, qui venait de s'emparer de la deuxième place avec 1.4 seconde d'avance sur Pierre-Louis Loubet, y a signé le scratch en surclassement avec 8.2 secondes d'avance sur Ott Tanak grâce à une stratégie audacieuse : en embarquant deux roues de secours, soit une de plus que la majorité de ses adversaires, il a pu compter sur des gommes plus fraîches pour faire la différence.

Ses adversaires ont pas mal dégusté : Pierre-Louis Loubet a crevé (plus d'une minute perdue), Esapekka Lappi, jusqu'alors bien présent dans la bagarre pour les premières places, a perdu 17.3 secondes et le contact avec TN, alors que Kalle Rovanpera, déjà largué au général, est parti à la faute et a endommagé sa voiture en tapant un arbre (voir ci-dessous...).

Thierry Neuville a pris les commandes du rallye dans cette spéciale, et personne n'a été en mesure de l'inquiéter par la suite.