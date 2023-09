WRC Grèce : l’image, la déception, la déclaration… 5 faits marquants du Rallye de l'Acropole

D'autres pilotes belges ont connu plus de réussite sur ce Rallye de l'Acropole : Grégoire Munster (24 ans) et son copilote Louis Louka (Ford Fiesta Rally2) ont terminé à la 5e place en WRC2 et ont remporté le WRC2 Challenger, alors que Tom Rensonnet (25 ans) et Loïc Dumont (Ford Fiesta Rally3) sont montés sur la troisième marche du podium en Junior WRC.

"La victoire en WRC Challenger, cela signifie que de tous les équipages moins expérimentés, c'est nous qui nous en sommes le mieux sortis, soulignait Grégoire Munster, qui prendra le volant de la Ford Puma Rally1 dès la prochaine épreuve, au Chili. Cela ne change pas grand-chose pour nous, mais c'est sympa. Il faut continuer à rouler beaucoup et à prendre le plus d'expérience possible en WRC pour pouvoir jouer avec les gars devant."

"Deux podiums en cinq courses cette saison, c'est satisfaisant : nous étions les moins expérimentés, on découvrait une quatre roues motrices, le Mondial, la terre..., rappelait de son côté Tom Rensonnet. Ce n'était pas facile, je suis donc très content et très satisfait. Je rêve de repartir pour une saison, je suis très reconnaissant envers le RACB. On a fini tous les rallyes et on a montré une belle évolution, c'est ce qui avait été demandé. Je pense que le contrat est rempli."