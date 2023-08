WRC Finlande : victoire et Power Stage pour un intouchable Elfyn Evans, Thierry Neuville, 2e, grappille des points importants

Dans la Power Stage, il a, une dernière fois, tout donné pour aller chercher les 5 points mais malheureusement, là aussi, il s’est heurté à un grand, un très grand Elfyn Evans. Cela s’est joué à des détails puisque le Gallois a empoché cette Power Stage pour 8 dixièmes de seconde.

Triomphe total donc pour Evans qui jaillit de l’ombre de Rovanperä pour s’offrir le général en Finlande plus la Power Stage et signer sa 2e victoire de la saison après la Croatie. Malgré sa 2e place, Neuville garde lui aussi le sourire puisqu’il signe son premier podium en Finlande en… dix ans et en profite pour signer un joli rapproché au classement général des championnats du monde. Il revient en effet à 36 points du leader, Kalle Rovanperä.

Notons, pour être tout à fait complets, que c’est Takamoto Katsuta qui s’installe sur la 3e marche du podium après un joli duel, palpitant jusqu’au bout, avec Teemu Suninen.