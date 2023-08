WRC Finlande – Thierry Neuville ambitieux mais… prudent : "L’objectif, c’est le podium, mais avec cette météo, tout peut arriver"

Alors, quel objectif sur ce Rallye que Neuville n'a jamais remporté ? "L'objectif, c'est le podium. Mais avant tout, garder le même rythme qu'en Estonie, où on était en lutte pour la victoire à un moment donné. C'est l'objectif ce weekend. On va découvrir après les 1e spéciales comment sera le rythme, et surtout, comment sera la vitesse."

Depuis que les pilotes ont posé leurs valises en Finlande, certains ont déjà exprimé leur envie de victoires. C'est notamment le cas de Lappi, Tänak ou du local de l'étape, Rovanperä. Alors, quelle stratégie adopter ? Les laisser s'écharper, prendre des risques et gérer derrière eux ? Neuville botte en touche : "On va rouler à notre rythme, qui nous permet de garder la voiture sur la route. Avec la météo, tout peut arriver. Il suffit que la grosse pluie arrive, qu'on s'en prenne sur toute la spéciale et qu'on perde 10 secondes, voire plus. Si la pluie arrive, ça va être un beau mélange. Après, si les conditions restent stables, je crains que Rovanperä et Tänak ne soient très rapides. Puis il y aura Lappi et Evans qui vont, eux aussi, se mêler à la bagarre."

Au final, faut-il prendre des risques pour espérer jouer la gagne en Finlande ? "Oui. Après, le risque est différent, ici. On est constamment à la limite, il y a très peu de virages lents, on est constamment à haute vitesse, le moindre écart suffit pour avoir une grosse sortie de route. Par le passé, on a vu des moments chauds d'un peu tout le monde. On peut s'en sortir... ou pas. Le plaisir ? Quand les chronos tombent, on prend du plaisir, c'est comme ça. Ces dernières années, le plaisir n'était pas vraiment là, on verra bien. Ce matin, bon feeling, la voiture marche bien. On voit que sur certains virages en jump, où on doit prendre des risques, je lâche un petit peu, ça risque d'être le cas tout le weekend."

Alors, quel top 3 pour ce Rallye de Finlande ? "Difficile à dire. On espère que ce ne sera pas Kalle Rovanperä. J'aurais envie de mettre Lappi, Evans et moi. Ce serait le top."