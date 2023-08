WRC Finlande - Thierry Neuville, 2e, se retrouve (encore) dans la peau du chasseur : "On veut surtout essayer de ne pas voler dehors demain"

Kalle Rovanpera, le leader des championnats du monde, au tapis, Neuville a une belle opportunité de tenter un rapproché au classement général : "Oui, mais le rallye est encore long. Il faut rester les pieds sur terre, faire le même boulot demain. J’ai l’impression que les Toyota sont plus rapides que nous, ça s’est vu dans la matinée. Même Elfyn qui était un peu plus lent que nous en Estonie est plus rapide. Il l’a été tout au long de la journée. Lappi et Suninen étaient derrière moi. On est tous très proches. Cela prouve qu’il ne faut pas en faire plus. On est proche du "possible" (sic). On va faire quelques changements de set-ups pour demain et puis on verra."

Alors, Neuville a-t-il pris des risques ce vendredi ? "J’ai essayé de super bien préparer les spéciales que je ne connaissais pas pour mémoriser un maximum, je pense que ça a fonctionné."

Une fois de plus, Neuville, 2e, se retrouve dans la position qu’il affectionne le plus : celle du chasseur, qui traque sa proie jusqu’au bout : "On va essayer. On a surtout envie de ne pas voler dehors demain" rigole-t-il. "Avec les conditions là, on l’a vu avec Rovanperä, il suffit d’une flaque d’eau et c’est l’abandon. Demain, on ne sera pas à l’abri d’un abandon, il faut rester sur la route."