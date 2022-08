WRC Finlande : Suspense total entre Tänak et Lappi pour la tête, Neuville en difficulté après une journée

Au lendemain d’une première spéciale remportée par Thierry Neuville, les pilotes WRC retrouvaient les routes pour la première vraie journée de ce rallye de Finlande. Au programme, 9 spéciales, beaucoup de suspense, quelques surprises et une ou deux déceptions.

Premier enseignement à tirer : les Hyundai ne sont pas autant en difficulté qu’on aurait pu le craindre. Si Thierry Neuville traîne effectivement son spleen et tente de rester dans le sillage des meilleurs, son coéquipier Ott Tänak, lui, est en pleine bourre.

Visiblement décidé à maximiser le potentiel d’une voiture qui ne donne pas toujours toutes les garanties nécessaires, l’Estonien est ultra-offensif et attaque dès qu’il peut. Résultat, il a remporté 3 des 8 spéciales (la 5e ayant été annulée) et caracole en tête de classement.

Seul pilote à tenir tête à Tänak, le surprenant Esapekka Lappi. Vainqueur de son seul rallye en carrière sur ses terres finlandaises, le local de l’étape confirme qu’il est particulièrement à l’aise devant son public. Vainqueur de quatre spéciales, dont trois consécutives en fin de journée, il ne pointe qu’à 3,8 secondes du leader après une journée. Suspense pour la victoire donc !

Derrière, Kalle Rovanperä se fait, lui, inhabituellement discret. Dans le rôle ingrat d’ouvreur de piste, le prodige finlandais accumule les bons chronos mais sans parvenir à signer le moindre scratch. Mais on imagine que l’essentiel est ailleurs pour lui, en pleine gestion et probablement plus focalisé sur le classement général que la victoire d’étape en Finlande.