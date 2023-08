WRC Finlande : Rovanperä domine le shakedown, Neuville, 6e, se prépare à un weekend mouvementé

Pour l’instant, c’est Kalle Rovanperä le plus rapide ! Parti pour un 4e run alors que la plupart de ses rivaux étaient restés aux stands, le champion du monde en titre, qui avait connu un petit souci lors de son 2e passage, a signé le meilleur chrono de la matinée (1 : 56.3) pour s’adjuger le traditionnel shakedown (4.48km), sorte d’entraînement avant le début des choses sérieuses, au Rallye de Finlande.

À l’arrivée, le Finlandais devance Elfyn Evans (1 : 57.1), longtemps en tête, et Esapekka Lappi (1 : 57.4 sur son 4e passage). Ott Tänak et Takamoto Katsuta, respectivement 4e et 5e, prennent, eux, place au pied du podium.

De son côté, Thierry Neuville a longtemps semblé chercher les bons réglages sur ce tracé piégeux typiquement finlandais. Il a finalement terminé à la 6e place, à 1,9 seconde du leader (1 : 58.2).

"Ça va être un Rallye mouvementé et stimulant. Je ne sais pas comment sera la météo, en tout cas, les spéciales ont l’air fantastiques et assez propre mais le grip pourrait être variable. On va devoir trouver la confiance dans la voiture. L’objectif c’est de se battre pour un nouveau podium." a-t-il confié, à chaud, à l’arrivée.

C’est ce jeudi soir que débutera "officiellement" ce Rallye de Finlande avec la 1e spéciale du weekend, Harju 1 (3,48km) à 18h05 heure belge.