WRC Finlande : qui pour empêcher Kalle Rovanperä de s’imposer pour la 1e fois sur ses terres ?

Au rayon des favoris, impossible de ne pas mentionner l’ultra tête d’affiche locale, Kalle Rovanperä. Le Finlandais, en très grande forme après un début de saison timide, vient de surclasser le Rallye d’Estonie en s’offrant la victoire finale mais surtout 14 scratches et la Power Stage au passage.

Impressionnant de maturité, déjà solidement aux commandes du classement général (55 points d’avance sur Elfyn Evans, 2e), Rovanperä débarque donc sur ses terres avec de l’ambition plein les poches.

Surtout que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’est jamais imposé en Finlande, Ott Tanak lui confisquant, avec une certaine malice, les derniers bouquets (l’Estonien s’est imposé 3x lors des 4 derniers Rallyes, Evans comptant une victoire).

Alors, Rovanperä va-t-il vaincre le signe indien pour (enfin) s’offrir un succès à domicile et encore plus prendre ses aises aux championnats du monde ? Les premières spéciales donneront plus que probablement le ton du week-end. S’il réédite ses performances estoniennes, il sera difficile, très difficile à aller chercher.

Et Thierry Neuville dans tout ça ? Eh bien, après plusieurs semaines difficiles, marquées par une disqualification et des désillusions, le Belge a retrouvé des couleurs en Estonie, signant une très belle 2e place au terme d’un week-end globalement réussi. Le voilà sur les talons d’Elfyn Evans au général (-3). Le Rallye de Finlande, qu’il n’a jamais remporté, constitue donc une belle occasion de se refaire encore un petit peu plus la cerise pour, pourquoi pas, s’installer à la 2e place du classement général.