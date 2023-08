WRC Finlande – Neuville : "Les 3 premières spéciales, il va falloir assurer et la Power Stage, il faudra attaquer"

Thierry Neuville a bouclé la troisième journée de ce rallye de Finlande en deuxième position, à un peu plus de 30 secondes d’Elfyn Evans, qui vole véritablement et a remporté sept des huit spéciales du jour. Le Belge était évidemment un peu déçu de ne pas pointer en tête du classement, mais reconnaissait la supériorité de son adversaire au micro d’Olivier Gaspard : "Ce n’est pas le résultat qu’on aurait espéré mais quelque part on savait quand même que ça allait être compliqué de se battre avec Elfyn aujourd’hui. Et ça s’est rapidement vu dès les premières spéciales. On était à l’attaque et il était toujours plus rapide que nous. On a continué à mettre un peu la pression sur lui, mais cet après-midi, on a compris qu’il allait falloir se contenter de la deuxième place et ne pas perdre trop de temps pour, en cas de souci pour lui, aller chercher la première place. Mais sans ça, en performance pure, on n’aurait rien pu faire".

La Hyundai du Belge semble un peu moins à l’aise sur les routes finlandaises que la Toyota du Gallois, mais Neuville n’a pas forcément une explication très précise des raisons de la supérioté de son adversaire : "C’est un peu de tout. Mais je pense que la voiture lui donne un peu plus de confiance, peut-être un poil plus de précision, un peu plus direct dans les changements de direction, un peu plus de grip. Nous, je pense qu’on galère surtout quand il y a des changements de grip, c’est un peu trop brutal. Il y a beaucoup d’endroits où on ne peut tout simplement pas aller plus vite et on perd un dixième par ci, par là et à la fin ça fait deux secondes à l’arrivée".

Ce n’est pas la première fois que dans les rallyes au tracé un peu plus rapide la Hyundai affiche un peu moins de performance que la Toyota : "On a déjà vu en Estonie qu’ils étaient bien plus forts que nous. Et encore, Kalle compensait aussi avec son pilotage. Ici, Alfyn a fait un super boulot, pas d’erreur, et nous derrière, on a tenté, mais on n’a rien su faire".

La suite du week-end, ce sera donc essayer d’assurer la deuxième place, tout en restant suffisamment proche d’Evans pour profiter d’une éventuelle erreur du Gallois : "Les trois premières spéciales, il va juste falloir assurer et la Power Stage, il va falloir attaquer".

Mais suite à l’abandon de Kalle Rovanperä vendredi, Thierry Neuville fera forcément une bonne opération s’il termine premier ou deuxième : "Je pense que le résultat est très bon. On est content d’être là ce soir, même en deuxième position. Mais c’est clair qu’on était toujours proche de la première position aujourd’hui, mais ce n’était pas possible".

Le rallye de Finlande n’a que rarement souri au Belge et cette édition pourrait bien le réconcilier avec l’épreuve : "Surtout avec ma voiture sur les rallyes rapides. Franchement, ça n’a rien à voir avec l’année passée et même les autres années. Beaucoup plus à l’aise, beaucoup plus confiant, la voiture met beaucoup plus à l’aise aussi. Il manque des petits trucs pour aller aussi vite qu’Elfyn, mais généralement, c’est différent des dernières années que j’ai connues ici".

Le regard du Belge est désormais tourné vers la journée de dimanche avec les trois dernières spéciales et la Power Stage. Une dernière journée qui sera à suivre sur la RTBF.