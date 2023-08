WRC Finlande, le débrief du vendredi : show devant, abandons en cascade et… Neuville en embuscade !

Comme après chaque journée de Rallye, Olivier Gaspard vous propose son traditionnel débrief. Ce vendredi, gros programme puisque les 10 spéciales du jour auront été émaillées de pas mal de surprises et d’abandons.

Kalle Rovanperä au tapis, Esapekka Lappi dans le décor, Ott Tänak trahi par son moteur, les prétendants à la victoire finale ne sont plus très nombreux. Et parmi les rescapés, un Thierry Neuville, 2e, et jamais aussi dangereux que quand il se retrouve dans la peau du chasseur. Peut-il aller chercher Elfyn Evans et sa Toyota, accrochés à leur première place... pour l'instant ?

Débrief !