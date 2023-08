WRC Finlande, le débrief du samedi : Evans trop rapide pour Neuville, mais des gros points à marquer

Comme après chaque journée de rallye, Olivier Gaspard vous propose un débrief de ce qui a marqué les esprits. Et ce samedi, les spéciales étaient placées sous le nom d'Elfyn Evans. Le Gallois a réalisé le scratch sur sept des huit spéciales disputées ce samedi et caracole en tête à la veille de la dernière journée.

Thierry Neuville a lutté, mais sa Hyundai ne peut pas rivaliser avec la Toyota du Gallois, bien plus efficace sur les routes finlandaises. Avec l'abandon de Kalle Rovanperä vendredi, l'important pour le Belge est cependant de marquer des gros points et une deuxième place est donc également bonne à prendre. La bagarre pour la troisième place entre Takamoto Katsuta et Teemu Suninen a également valu le détour ce samedi.

Débrief!