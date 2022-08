WRC Finlande : l'intouchable Kalle Rovanperä, seul contre tous sur ses propres terres

Trois semaines après le Rallye d’Estonie, place à la 8e manche des championnats du monde de WRC en Finlande. Confortable leader du général, le local de l’étape Kalle Rovanpera s’érige logiquement comme le grand favori du week-end. Mais attention, derrière lui, la meute de prétendants, quasiment sevrée de victoires depuis le début de la saison, est affamée…

"Si je ressens de la pression particulière ? Non, pas vraiment…" Malgré ses 21 printemps et la relative naïveté qui pourrait en découler, Kalle Rovanperä est déjà passé maître en communication. Interrogé sur la pancarte de grandissime favori qu’il colporte à quelques heures de se lancer sur ses terres, le Finlandais a habilement botté en touche : "Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à prouver après nos différentes victoires cette année" a-t-il ensuite expliqué, comme pour asséner un nouveau coup de boutoir communicationnel à ses concurrents.

Dans les faits, difficile de donner tort au prodige de chez Toyota. Parce que depuis le début de saison, il y a Rovanperä… et les autres. Il y a trois semaines, le Finlandais a surclassé l’épreuve estonienne pour remporter un 5e Rallye cette saison et s’isoler encore un petit peu plus en tête du championnat. Thierry Neuville, 2e au général, pointe déjà à 83 unités, illustration du gouffre qu’il y a cette saison entre le leader et le reste de la meute.

Pourtant, de la pression, Rovanperä pourrait en ressentir un zeste au moment de se lancer. L’année dernière, alors qu’il était 4e et donc virtuellement en course pour un podium, il était parti à la faute et avait été contraint à l’abandon. Il tentera donc évidemment de faire mieux pour apprécier ce weekend devant son public.