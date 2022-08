WRC Finlande : l’image, la surprise, la déception… 6 faits marquants du rallye

Plutôt placide et réservé, Ott Tänak n’est d’ordinaire pas forcément un aspirateur à punchlines à l’interview. Mais peut-être galvanisé par sa victoire en terres ennemies, il s’est un peu lâché au micro d’Olivier Gaspard après la course.

À la question de savoir dans quelle portion de la course il avait su faire la différence, Tänak a pointé un moment clé, en assénant un petit tacle à ses adversaires au passage : "On a été capable d’être rapides, surtout au début, quand les gars de Toyota dormaient encore un peu. C’est là qu’ils nous ont donné l’avantage et on a su le garder."

Mis sur du velours par une entame de course idyllique, Tänak s’est ensuite "contenté" de gérer les assauts de Rovanperä, lancé comme une balle à sa poursuite. En confiance, il a signé plusieurs scratches, comme pour prouver que c’était bien lui l’homme du weekend.