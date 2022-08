WRC Finlande – Kalle Rovanperä : "Le rallye le plus important de la saison ? Le plus excitant !"

C’est ce qui s’appelle communément ne rien laisser aux autres. Grandissime favori de ce rallye de Finlande disputé devant son public, le leader du général, Kalle Rovanperä, vient de remporter le shakedown ce jeudi matin. Chahuté par son compatriote, Esapekka Lappi, pendant une bonne partie de la séance, le prodige a remis les points sur les I grâce à son 3e run pour s’offrir une victoire symbolique. Forcément, c’est ambitieux qu’il se prépare à entamer son rallye ce jeudi soir.

"Si c’est le rallye le plus important de la saison ? Je ne sais pas mais en tout cas c’est le plus excitant. Rouler à domicile c’est toujours excitant. En plus, cette année, l’atmosphère est géniale" a-t-il entamé au micro d’Olivier Gaspard.

Alors, davantage de pression au moment de prendre le volant ? Ce serait mal connaître le bonhomme : "Pas tant de pression que ça. J’essaie de prendre un maximum de plaisir à tous les rallyes. Évidemment que tout le monde nous attend au tournant ici, on va tenter de faire un bon boulot."

Rovanperä en a profité pour délivrer quelques indices sur comment performer au mieux sur ces routes finlandaises très rapides : "C’est assez piégeux d’être rapide ici. Il faut vraiment bien s’engager et rester concentré. Si vous vous sentez bien et que la voiture réagit bien, ça devient assez facile. Mais bon, il faut "pousser", c’est un rallye très technique. Si tout se passe bien et que la vitesse est là, on peut vraiment prendre du plaisir sur ces routes. Il y a pas mal de sauts…"

Confortablement installé en tête du général, Rovanperä se montre déjà assez mature. Il ne va pas prendre de risques inutiles pour éviter de tout perdre : "Si je vais tout donner pour la victoire ? "Oui évidemment mais il faut aussi penser aux championnats du monde. Il faut qu’on remporte des points donc si c’est trop piégeux, il faudra qu’on se montre intelligents" a conclu le jeune Finlandais.