WRC Finlande – Kalle Rovanperä après son erreur qui lui coûte un abandon : "C'est dommage de sortir d’une telle façon"

C’est l’image du jour : alors qu’il dominait sans partage et semblait parti vers sa toute première victoire, à domicile, sur le Rallye de Finlande, Kalle Rovanperä est parti à la faute dans l’après-midi. Heureusement sorti indemne de sa voiture, le champion du monde en titre a malgré tout dû abandonner, son bolide ayant subi de solides dégâts.

Forcément, avec un peu de recul, les questions sont nombreuses : que s’est-il passé dans cette 8e spéciale pour pousser le métronome finlandais à sortie de piste ? Abattu, presque fataliste, Rovanperä, lui-même, semblait chercher des réponses : "C’est vraiment un crash malheureux. J’avais l’impression que je ne pouvais pas faire grand-chose de plus dans ce virage. C’est toujours frustrant, quand on ne sait pas quelle est l’erreur qu’on a commise. Jusque-là, la journée était bonne. On avait de l’avance, Elfyn donnait tout mais on parvenait à rester un peu plus rapide que lui.

C'est dommage pour l’équipe, dommage pour les fans de sortir d’une telle façon. On verra pour demain, on verra dans quel état sera la voiture. On espère pouvoir repartir demain" a-t-il confié au micro d’Olivier Gaspard.

Un abandon qui ouvre évidemment des portes à la concurrence. C’est désormais Elfyn Evans qui mène la danse… devant Thierry Neuville.