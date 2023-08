WRC Finlande – Evans ne sous-estime pas Neuville : "Pas un grand avantage", mais "on peut gérer"

Elfyn Evans a dominé la journée de ce samedi en signant sept des huit scratchs et la domination de Toyota a été totale puisque c’est Takamoto Katsuta qui a réalisé le dernier scratch. Evans était évidemment ravi de trôner en tête à l’approche de la dernière journée : "Je dois dire que c’est un sentiment qui est assez proche de celui de 2021. J’avais la confiance en la voiture pour pousser et me concentrer sur le fait de ne pas faire d’erreurs là où c’était nécessaire. Evidemment, nous sommes très heureux".

Le Gallois se sent bien sur les routes finlandaises et cela se ressent dans son pilotage : "C’est un de mes rallyes préférés, si pas mon rallye préféré. C’était une incroyable journée et avoir une voiture qui fonctionne aussi bien, c’est super".

La suite, c’est évidemment tenté de conserver son avantage sur Thierry Neuville et ne pas faire d’erreur : "On a environ 30 secondes d’avance ce soir. Ce qui n’est pas un grand avantage, mais c’est tout de même mieux de l’avoir que de ne pas l’avoir. Ça nous place dans une situation où on peut gérer cette avance et la voiture".

Takamoto Katsuta se bat de son côté pour la troisième place et a repris l’avantage sur Teemu Suninen à l’issue de la dernière spéciale de ce samedi, sur des routes plus humides que le reste de la journée. Une météo que le Japonais a gérée à la perfection : "L’après-midi a été bonne. On a essayé dans les portions plus rapides, mais l’écart est petit. Mais on savait que les conditions pour la dernière spéciale étaient compliquées. Si c’est sec demain, on peut à nouveau s’attendre à une bagarre à coups de dixièmes donc j’ai essayé de pousser le plus que j’ai pu".