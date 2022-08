WRC Finlande - Direct vidéo : vers une bataille à trois ou à quatre pour la victoire finale !

Place à la deuxième journée du Rallye de Finlande. Au programme, huit spéciales, près de 150 kilomètres de course et plusieurs questions qui restent en suspens : qui de Tanak ou de Lappi s'isolera en tête ? Rovanperä parviendra-t-il à s'immiscer dans la course pour la victoire d'étape ? Neuville retrouvera-t-il les ressources et la motivation nécessaires pour se rapprocher du Top 5 ?

La réponse dès 7h dans le direct commenté ci-dessous. Notons que 4 des 8 spéciales seront à suivre en direct vidéo, la première Patajoki 1 (13.75 km) dès 9h08.