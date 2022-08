WRC Finlande : crash spectaculaire de Lappi qui part en tonneaux mais ne perd... que 18 secondes

Weekend rocambolesque pour Esapekka Lappi en Finlande. Alors qu'il court depuis son premier succès en WRC depuis 2017, le local de l'étape a longtemps été dans le coup avant de, peu à peu, lâcher du lest samedi. Résultat, il se retrouve 3e mais trop loin du tandem Tänak-Rovanperä pour ambitionner une victoire. Pis même, il a failli compromettre son podium en partant à la faute sur la 21e spéciale.

Alors qu'il réalisait un chrono plus qu'honorable et ne pointait qu'à 3 secondes des meilleurs au deuxième intermédiaire, il est sorti beaucoup trop loin dans un virage et a tapé dans le bas-côté avec le flanc droit de sa voiture. Résultat, il est parti en tonneaux, son pare-brise (déjà amoché la veille) étant complètement brisé.

Un accident heureusement sans gravité puisque l'équipage s'en est sorti indemne et que Läppi a même pu repartir... ne perdant que 18 secondes dans l'aventure. Pas sûr cependant que ce crash, réalisé dans l'avant-dernière spéciale, plaise au Team Toyota...