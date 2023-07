WRC Estonie : Tom Rensonnet vise le plaisir et l'expérience, Grégoire Munster veut repousser ses limites

Le huitième épisode du championnat du monde des rallyes (WRC) se déroule ce week-end sur les routes de l'Estonie. Du côté du WRC3, on retrouvera deux pilotes belges : Tom Rensonnet et Grégoire Munster (qui évolue sous licence luxembourgeoise).

"Je m'attends à prendre beaucoup de plaisir sur ce parcours. Le shakedown était très représentatif. Les spéciales sont très rapides avec beaucoup de sommets. On a besoin de confiance et d'expérience dans ce genre de terrains. Ici aussi, on va essayer de bien terminer le rallye. Un déclic doit se faire dans la tête via l'expérience. Pouvoir placer la voiture à 150 km/h et prendre des virages à cette vitesse, c'est très compliqué. J'ai encore parfois le sentiment d'une deux roues motrices quand j'entre dans les virages, je n'arrive pas à encore à bien placer la voiture. Ce n'est que mon deuxième rallye terre, on est les seuls dans cette situation. On est content d'être à moins de deux secondes au kilomètre sur le shakedown. En finissant les rallyes, on va prendre l'habitude de ce type de pilotages", introduit Tom Rensonnet.

Et le représentant du RACB National Team d'ajouter : "On travaille beaucoup sur les notes également. On est plus pointilleux, plus dans le détail. Ca a déjà bien aidé ce matin. On espère, à la fin du rallye, être à une seconde au kilomètre par rapport aux meilleurs. Ce serait vraiment bien si on parvient à être en dessous. C'est déjà fort optimiste. On n'a pas fait de rallye de préparation comme les autres. Et ça fait un mois et demi qu'on n'a plus roulé. C'est un plaisir d'être ici. A chaque départ de shakedown, on se dit 'regarde un peu où on est ici' avec le sourire."